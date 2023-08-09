«Аякс» переключится на другую звезду РПЛ после провала сделки по Сперцяну

Амстердамский «Аякс» переключил внимание на футболиста московского «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна после провала сделки по армянскому хавбеку «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Об этом сообщает Sport24.

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По информации издания, после отказа «быков» продавать Сперцяна нидерландский топ-клуб проявляет интерес к Захаряну. «Аякс» готов предложить за переход россиянина около €10 млн.

Соглашение 20-летнего Захаряна с бело-голубыми действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в €15 млн.

Летом 2022 года лондонский «Челси» предлагал за Захаряна 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол.