Легионер «Спартака»: знаю плохие слова, которые нельзя говорить

Парагвайский футболист московского «Спартака» Алексис Дуарте рассказал об успехах в изучении русского языка. Его слова передает Sport24.

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«Знаю уже такие слова, как «пока», «спасибо», «спокойно», «вдвоем». Также знаю плохие слова, которые нельзя говорить», — заявил защитник.

23-летний южноамериканец в январе перебрался в «Спартак» из парагвайского «Серро Портеньо». На момент перехода игрок не знал даже английского языка, что мешало его адаптации в команде.