Легионер «Спартака»: знаю плохие слова, которые нельзя говорить
Парагвайский футболист московского «Спартака» Алексис Дуарте рассказал об успехах в изучении русского языка. Его слова передает Sport24.
«Знаю уже такие слова, как «пока», «спасибо», «спокойно», «вдвоем». Также знаю плохие слова, которые нельзя говорить», — заявил защитник.
23-летний южноамериканец в январе перебрался в «Спартак» из парагвайского «Серро Портеньо». На момент перехода игрок не знал даже английского языка, что мешало его адаптации в команде.
В текущем сезоне футболист провел четыре матча, в которых не отметился результативными действиями. Ближайший матч красно-белые проведут на выезде против екатеринбургского «Урала». Игра пройдет 11 августа и начнется 18.00 по московскому времени.
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