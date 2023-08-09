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Легионер «Спартака»: знаю плохие слова, которые нельзя говорить

Парагвайский футболист московского «Спартака» Алексис Дуарте рассказал об успехах в изучении русского языка. Его слова передает Sport24.

Легионер «Спартака»: знаю плохие слова, которые нельзя говорить
© РИА Новости

«Знаю уже такие слова, как «пока», «спасибо», «спокойно», «вдвоем». Также знаю плохие слова, которые нельзя говорить», — заявил защитник.

23-летний южноамериканец в январе перебрался в «Спартак» из парагвайского «Серро Портеньо». На момент перехода игрок не знал даже английского языка, что мешало его адаптации в команде.

В текущем сезоне футболист провел четыре матча, в которых не отметился результативными действиями. Ближайший матч красно-белые проведут на выезде против екатеринбургского «Урала». Игра пройдет 11 августа и начнется 18.00 по московскому времени.

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