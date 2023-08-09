Футболист «Сочи» востребован на трансферном рынке, заявил агент

Футбольный агент Младен Ратковица ответил на вопрос о будущем защитника «Сочи» Вани Дркушича.
Ранее СМИ сообщали об интересе российских и европейских клубов к словенскому футболисту.
— Сейчас к Ване есть большой интерес, он очень востребован на рынке. Своей игрой он доказал, что является одним из лучших защитников в РПЛ. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше, — приводит слова агента «РБ Спорт».
Контракт словенца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.