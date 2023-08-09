«Бавария» предложит «Тоттенхэму» около 120 млн евро с учетом бонусов за Кейна
«Бавария» сделает новое предложение о трансфере Харри Кейна.
Ранее «Тоттенхэм» отклонил несколько предложений мюнхенского клуба о переходе 30-летнего нападающего. Стороны продолжают переговоры.
Сам Кейн хочет, чтобы ситуация вокруг его будущего прояснилась к началу сезона. Сообщалось, что футболист дал «Баварии» время до конца недели, чтобы та согласовала трансфер.
Скорее всего, немецкий клуб предпримет новую попытку подписать форварда в течение суток, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс. «Бавария» предложит «Тоттенхэму» почти 120 миллионов евро с учетом бонусов, при этом значительная часть суммы будет фиксированной.