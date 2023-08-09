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«Бавария» предложит «Тоттенхэму» около 120 млн евро с учетом бонусов за Кейна

«Бавария» сделает новое предложение о трансфере Харри Кейна.

«Бавария» предложит «Тоттенхэму» около 120 млн евро с учетом бонусов за Кейна
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Ранее «Тоттенхэм» отклонил несколько предложений мюнхенского клуба о переходе 30-летнего нападающего. Стороны продолжают переговоры.

Сам Кейн хочет, чтобы ситуация вокруг его будущего прояснилась к началу сезона. Сообщалось, что футболист дал «Баварии» время до конца недели, чтобы та согласовала трансфер.

Скорее всего, немецкий клуб предпримет новую попытку подписать форварда в течение суток, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс. «Бавария» предложит «Тоттенхэму» почти 120 миллионов евро с учетом бонусов, при этом значительная часть суммы будет фиксированной.