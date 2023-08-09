Карпин отказал клубам из ОАЭ и Саудовской Аравии

Футбольный агент Срджан Еремич заявил, что клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляли предметный интерес к главному тренеру сборной России и «Ростова» Валерию Карпину.
«Насчёт Европы пока интереса к Карпину нет. Считаю, что это всё из-за политики — он ведь русский. Но точно знаю, что клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляли к Валерию Георгиевичу предметный интерес. Однако он отказался, не захотел уезжать из-за того, что у него сейчас есть сборная и «Ростов», — приводит слова Еремича «РБ Спорт».
В трёх турах РПЛ сезона-2023/2024 «Ростов» набрал 4 очка и располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 12 августа, когда к ним в гости пожалует казанский «Рубин».
Валерий Карпин был назначен на должность главного тренера сборной России 23 июля, заключив контракт с РФС до 31 декабря 2021 года. Позже его договор был продлён до конца июля 2024 года.