Карпин отказал клубам из ОАЭ и Саудовской Аравии

«Насчёт Европы пока интереса к Карпину нет. Считаю, что это всё из-за политики — он ведь русский. Но точно знаю, что клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляли к Валерию Георгиевичу предметный интерес. Однако он отказался, не захотел уезжать из-за того, что у него сейчас есть сборная и «Ростов», — приводит слова Еремича «РБ Спорт».