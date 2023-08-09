Новая форма сборной России по футболу будет вдохновлена русским фольклором

«Дизайн я пока раскрывать не могу, у нас будет отдельная презентация в начале следующего года. Форма будет красная. Скажу так – было много идей, много креатива. Чем вдохновлялись? Это фольклор», — сказал Мовсесян на Форуме Taneco-2023 в Казани, организованном хоккейным «Ак Барсом».