Захарян может перейти в «Реал Сосьедад»

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах перспективного россиянина заинтересовал «Реал Сосьедад», информирует Noticias de Gipuzkoa.

© Чемпионат.com

Согласно сведениям источника, Захарян входит в список трансферных целей испанского клуба, стороны поддерживают контакт. «Динамо» просит за Арсена € 15 млн. Однако «Реал Сосьедад» осознаёт рискованность трансфера молодого игрока из чемпионата России, поэтому рассматривает и другие варианты усилений.