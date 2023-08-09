Мостовой: красно-белым нужно задуматься после такого матча с «Пари НН»

«Честно говоря, когда счёт стал 3:1 вчера, я выключил матч «Спартака». Показалось, что будет разгром «Пари НН». Я подумал, уже всё закончилось. А потом мне звонят и говорят, что уже счёт 4:4. Я был просто в шоке! Прежде всего нужно похвалить Нижний Новгород, а не снова кричать про «Спартак» и Абаскаля. «Пари НН» на выезде в Москве забили четыре гола! Когда такое можно было представить вообще? Если бы не качество лидеров «Спартака», которые вышли на замену, «Пари НН» мог побеждать вчера. А красно-белым нужно задуматься после такого матча», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.