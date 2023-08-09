Шнякин сравнил Уткина с Джаббой Хаттом из "Звездных войн"

«Меня расстроило, что Вася такое заявил без доказательств, без доводов. Нельзя говорить, что целая группа комментаторов плохо работает, когда очевидно, что многие из них работают хорошо. И ты в том числе с ними контактируешь, зовешь их к себе, хвалишь их. А потом просто себе же противоречишь.



Я могу понять публику, которая греется ностальгией. Очень тяжелые времена, военное время, люди гибнут в двух странах, всем сложно. И это свойство мозга, организма – вспоминать о приятных временах.



А приятные времена – это когда комментировал не Шнякин, а когда комментировали Розанов и Уткин. Конечно, люди вспоминают те времена.



Васе удобно, у него позиция: Джабба Хатт такой развалился, суперавторитетный. Что бы он ни кинул в медиапространство, все будут лайкать и плюсовать, даже не читая.



Потому что бархатный голос Василия Уткина напоминает о том, как мы в 99-м включали «Футбольный клуб». При том, что это, конечно, это великая передача», – сказал Шнякин.