В «Галатасарае» опровергли информацию о предложении «Зенита» по Дзаньоло

Санкт-петербургский «Зенит» не делал официального предложения стамбульскому «Галатасараю» по трансферу полузащитника Николо Дзаньоло . Об этом сообщает «твиттер» Sporun Dibi c ccылкой на руководство турецкого клуба.

В турецких СМИ сообщали, что российский клуб предложил € 35 млн «Галатасараю» за Дзаньоло, что соответствует сумме отступных, прописанной в контракте итальянского полузащитника. Сам итальянец при этом может рассчитывать на зарплату в € 8 млн в год.