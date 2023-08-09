КДК РФС дисквалифицировал полузащитника «Оренбурга» на два матча РПЛ

«Серьезное нарушение правил, Мансилья принял участие по видеосвязи, мы послушали его вынесли решение. КДК принял решение исквалифициаровать Мансилью на два матча МИР РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».