«Зениту» отказали в просьбе отменить красную карточку футболисту клуба

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отказал «Зениту» в просьбе отменить дисквалификацию полузащитника Вильмара Барриоса. Футболист получил красную карточку в матче 3-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:3).

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«КДК решил не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической. Дисквалификация на один матч РПЛ», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «Спорт-экспресс».

Таким образом, Барриос не сыграет в домашнем матче 4-го тура РПЛ с «Факелом» (13 августа), но сможет помочь своей команде в гостевой встрече 5-го тура со «Спартаком» (20 августа).