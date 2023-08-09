Ветеран «Спартака» назвал лучшего футболиста клуба

«Удачно начал сезон Бонгонда в «Спартаке» — забил пару мячей, получил от болельщиков приз лучшему игроку месяца. То есть человек пришел — и сразу стал давать результат.



Такое бывает редко, так что вот — хороший пример селекционной работы», — заявил Гладилин.