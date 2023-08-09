Ветеран «Спартака» назвал лучшего футболиста клуба

Легенда «Спартака» назвал лучшего футболиста клуба
Бывший тренер московского «Спартака Валерий Гладилин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что полузащитник Тео Бонгонда удачно вписался в состав команды и показывает отличную игру в первых матчах за новый клуб.
По его словам, селекционный отдел красно-белых качественно работает в этом сезоне.
«Удачно начал сезон Бонгонда в «Спартаке» — забил пару мячей, получил от болельщиков приз лучшему игроку месяца. То есть человек пришел — и сразу стал давать результат.
Такое бывает редко, так что вот — хороший пример селекционной работы», — заявил Гладилин.
В сезоне-2022/23 Тео Бонгонда выступал за испанский «Кадис».
В минувшем сезоне Ла Лиги Бонгонда принял участие в 31 матче, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.
В сезоне-2023/24 «Спартак» выиграл все пять матчей, в которых принял участие.