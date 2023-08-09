Тренер Байдачный прокомментировал «Зенита»

«Почему „Зенит“ проиграл „Динамо“? Очень сложно сохранять лидерство на протяжении долгого времени. Бывает же, что приходит какой-то момент, когда команда может и оступаться. Но я думаю, что в случае с «Зенитом» это временное явление.



Сказывается ли уход Малкома и не сыгранная обновлённая защита? Естественно, когда меняется состав, есть момент сыгранности, игроки должны принять требования главного тренера. Это естественно, закономерно.



Есть ли у «Зенита» глобальные проблемы? Да нет, ну что вы, какие глобальные проблемы? Многие говорят, и я согласен: нужно, чтобы в командах играло большее число российских футболистов. Всё равно мы не участвуем ни в каких международных соревнованиях. Так пусть наши футболисты играют. Привозить бразильцев, других легионеров и платить им миллионы бессмысленно", — приводит слова Байдачного «Евро-Футбол.Ру».