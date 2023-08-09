Плющев раскритиковал поведение бразильского футболиста «Зенита»

Плющев: не нравится, когда принимают гражданство РФ, чтобы получить дивиденды
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал о своем отношении к получению иностранными игроками гражданства РФ. Его слова передает Legalbet.
«Хоккеистов, видимо, устраивает Россия, наши традиционные ценности, работа. Они же не бомжевать сюда приезжают. Должна быть веская причина: любовь к России, к людям, может, женился на российской девушке, а не просто — хочу играть в хоккей или футбол. Если у них есть причина и желание, я не против.
Мне не нравитcя, когда получают гражданcтво, поиграв в клубе или за cборную Роccии, чтобы получить какие-то дивиденды. Потом берут, отказываютcя от него и уезжают обратно. Двойного гражданcтва быть не должно. Ты принял роccийcкое, значит, будь любезен быть гражданином нашей cтраны.
У нас уже есть один бразильский вундеркинд. Поиграл за сборную, уехал, сейчас снова вернулся и хочет за «Зенит» играть. Конечно, это некрасиво и плохо.
Возможности коммерции и бизнеса нужно исключать. Юристы должны прописывать параметры, чтобы было понятно, временщик ты или останешься жить в России и после завершения карьеры», — сказал специалист.
7 июля петербургский «Зенит» представил футболиста Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.
Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру.
Сам игрок в своих многочисленных интервью не раз заявлял, что в России намерен выступать только за ЦСКА. В московской команде он провел 10 лет и трижды выигрывал чемпионат страны и один раз Кубок России.