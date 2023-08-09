Плющев раскритиковал поведение бразильского футболиста «Зенита»

«Хоккеистов, видимо, устраивает Россия, наши традиционные ценности, работа. Они же не бомжевать сюда приезжают. Должна быть веская причина: любовь к России, к людям, может, женился на российской девушке, а не просто — хочу играть в хоккей или футбол. Если у них есть причина и желание, я не против.



Мне не нравитcя, когда получают гражданcтво, поиграв в клубе или за cборную Роccии, чтобы получить какие-то дивиденды. Потом берут, отказываютcя от него и уезжают обратно. Двойного гражданcтва быть не должно. Ты принял роccийcкое, значит, будь любезен быть гражданином нашей cтраны.



У нас уже есть один бразильский вундеркинд. Поиграл за сборную, уехал, сейчас снова вернулся и хочет за «Зенит» играть. Конечно, это некрасиво и плохо.



Возможности коммерции и бизнеса нужно исключать. Юристы должны прописывать параметры, чтобы было понятно, временщик ты или останешься жить в России и после завершения карьеры», — сказал специалист.