Стало известно, как изменится форма сборной России

Основатель бренда Jogel Артур Мовсесян рассказал, что новая форма сборной России по футболу будет выполнена в красном цвете и получит отсылки к фольклору. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на выступление Мовсесяна на форуме Taneco-2023.

Основатель Jogel рассказал, что во время обсуждения с Российским футбольным союзом (РФС) было решено сделать «что-то классное», в итоге на дизайн ушло много времени, а пошить форму необходимо к марту 2024 года.

«У нас меньше года, рамки в этом смысле у нас стесненные. Но это было одним из условий сотрудничества с РФС: запас экипировки невелик, его нужно восполнить», - отметил Мовсесян.

Он не стал раскрывать подробности внешнего вида новой формы футболистов, официальная презентация должна состояться в марте 2024-го.

В июне 2023 года РФС подписал меморандум о сотрудничестве с брендом спортивной одежды Jogel, контракт будет действовать до 2026-го.