«Ахмат» объявил о покупке полузащитника у «Лиона»

«Ахмат» объявил о покупке полузащитника Камило Рейнджерс де Оливейры у «Лиона»
Грозненский «Ахмат» на своих официальных ресурсах объявил о подписании контракта с опорным полузащитником Камило Рейнджерс де Оливейрой, выступавшим ранее за французский «Лион».
Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2025/2026.
«Мы приветствуем Камило в нашей команде, желаем ему хороших матчей, удачи и побед с «Ахматом», — гласит официальное заявление клуба.
Де Оливейра перешёл в «Лион» ещё в январе 2020 года, однако провёл большую часть времени во французском клубе в аренде в других командах.
В прошлом сезоне Камило сыграл девять матчей за бельгийский «Моленбек», не отметившись результативными действиями.
24-летний бразильский полузащитник оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 1 млн.
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