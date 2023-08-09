«Ахмат» объявил о покупке полузащитника у «Лиона»

Грозненский «Ахмат» на своих официальных ресурсах объявил о подписании контракта с опорным полузащитником Камило Рейнджерс де Оливейрой, выступавшим ранее за французский «Лион».

«Мы приветствуем Камило в нашей команде, желаем ему хороших матчей, удачи и побед с «Ахматом», — гласит официальное заявление клуба.

Де Оливейра перешёл в «Лион» ещё в январе 2020 года, однако провёл большую часть времени во французском клубе в аренде в других командах.