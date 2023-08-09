Футбольный тренер раскритиковал игру «Спартака» в Кубке России

Футбольный тренер назвал игру «Спартака» в Кубке России безобразием
Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Федор Щербаченко оценил игру московского «Спартака» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Пари НН», назвав ее безобразием, передает Bobsoccer.ru.
«Как расценивать, то что «Спартак» пропустил три гола десять минут? Как безобразие. Второй состав «Спартака» не «пионерский отряд», которым проводили кубковые матчи другие клубы», — сказал Щербаченко.
«Спартак» одержал победу со счетом 5:4. В составе красно-белых забитыми мячами отметились Леон Классен, Данил Пруцев, Павел Мелешин, Михаил Игнатов и Квинси Промес. За «Пари НН» отличились Эдгар Севикян, Виктор Александров и Тимур Сулейманов, который оформил дубль.
Примечательно, что после первого тайма красно-белые вели со счетом 3:1, но после перерыва «Пари НН» не только отыгрался, но и вышел вперед. «Спартак» сравнял счет усилиями Игнатова за десять минут до финального свистка, а Промес забил решающий мяч на 89-й минуте.