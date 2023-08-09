Футбольный тренер раскритиковал игру «Спартака» в Кубке России

«Как расценивать, то что «Спартак» пропустил три гола десять минут? Как безобразие. Второй состав «Спартака» не «пионерский отряд», которым проводили кубковые матчи другие клубы», — сказал Щербаченко.

Примечательно, что после первого тайма красно-белые вели со счетом 3:1, но после перерыва «Пари НН» не только отыгрался, но и вышел вперед. «Спартак» сравнял счет усилиями Игнатова за десять минут до финального свистка, а Промес забил решающий мяч на 89-й минуте.