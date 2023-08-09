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Футбольный тренер назвал игру «Спартака» в Кубке России безобразием

Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Федор Щербаченко оценил игру московского «Спартака» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Пари НН», назвав ее безобразием, передает Bobsoccer.ru.

Футбольный тренер раскритиковал игру «Спартака» в Кубке России
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«Как расценивать, то что «Спартак» пропустил три гола десять минут? Как безобразие. Второй состав «Спартака» не «пионерский отряд», которым проводили кубковые матчи другие клубы», — сказал Щербаченко.

«Спартак» одержал победу со счетом 5:4. В составе красно-белых забитыми мячами отметились Леон Классен, Данил Пруцев, Павел Мелешин, Михаил Игнатов и Квинси Промес. За «Пари НН» отличились Эдгар Севикян, Виктор Александров и Тимур Сулейманов, который оформил дубль.

Примечательно, что после первого тайма красно-белые вели со счетом 3:1, но после перерыва «Пари НН» не только отыгрался, но и вышел вперед. «Спартак» сравнял счет усилиями Игнатова за десять минут до финального свистка, а Промес забил решающий мяч на 89-й минуте.

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