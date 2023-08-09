Маслов раскрыл секрет успеха «Спартака» в начале сезона

«Главная движущая сила «Спартака» прямо сейчас? Много факторов вокруг: некая свежесть, многое получается — и всё идёт довольно легко. Нет скованности в нашей игре, и на этой лёгкости мы движемся.



«Спартак» рвётся к чемпионству? Мы идём от игры к игре, и пока что всё получается прекрасно — «Спартак» выигрывает свои матчи. Говорить о чемпионстве нужно в мае, сейчас очень рано», — приводит слова Павла Маслова Sport24.