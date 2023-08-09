Вратарь "Челси" может перейти в "Баварию"

Вратарь лондонского "Челси" и сборной Испании Кепа Аррисабалага может продолжить карьеру в мюнхенской "Баварии". Как сообщает источник, этим летом "Бавария" может подписать голкипера "Челси" Кепу Аррисабалагу. Дело в том, что у немцев есть трудности с позицией первого номера. Недавно команду покинул Ян Зоммер, а восстановление Мануэля Нойера после перелома ноги затягивается. В связи с этим боссы мюнхенцев хотят подписать топового вратаря, чтобы решить эту проблему.