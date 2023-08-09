Червиченко одной фразой описал матч «Спартак» — «Пари НН» в Кубке России

«Если описывать игру одним словом — проходной двор. Мячи залетали, кроме последнего, снайперские, все били под штангу. Но раз дали бить, значит, ошибка защитников», — сказал Червиченко.

Примечательно, что после первого тайма красно-белые вели со счетом 3:1, но после перерыва «Пари НН» не только отыгрался, но и вышел вперед. «Спартак» сравнял счет усилиями Игнатова за десять минут до финального свистка, а Промес забил решающий мяч на 89-й минуте.