«Оренбург» одержал победу над «Сочи» в Кубке России

Завершился матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Оренбургом» и «Сочи». Встречу принял стадион «Газовик» в Оренбурге. Хозяева одержали победу со счётом 2:0. Матч обслужила бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Первый гол в матче, не считая отменённого мяча Бурмистрова, был забит на 12-й минуте — отличился аргентинский полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин. А на 25-й минуте заменивший получившего повреждение руки Дмитрия Воробьёва Степан Оганесян увеличил преимущество оренбуржцев, поразив ворота соперника великолепным обводящим ударом — 2:0.