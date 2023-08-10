Игрок «Факела» пошутил по поводу нахождения Евсеева на стуле во время матча с ЦСКА

«Евсеев проел матч, как Марсело Бьелса? Может, решил на фарт что-то поменять. Он не объяснял, почему сидел на стуле. Отдельно хотел посидеть, подумать. Я увидел, когда мы вышли. Сперва думали, что он выйдет, но не вышел. Мы ждали его на поле», — сказал Квеквескири.