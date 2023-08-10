Jerome Miron / USA TODAY Sports Дебют Месси в MLS откладывается на неопределённый срок

Виной всему успешное выступление «Интер Майами» в другом турнире.

Дебютный матч капитана «Интер Майами» Лионеля Месси в MLS был перенесён. Причина — участие команды в плей-офф Кубка Лиг MLS + MX.

36-летний аргентинец уже провёл за свой новый клуб четыре матча, однако все они были сыграны в Кубке Лиг. Примечательно, что по ходу этого турнира Месси уже забил семь мячей и сделал одну голевую передачу.

В MLS Месси должен был дебютировать 20 августа во встрече с «Шарлотт». Но из-за того, что и те, и другие пробились в четвертьфинал Кубка Лиг, матч был перенесён. Новая дата встречи будет объявлена позднее.