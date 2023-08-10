Дебют Месси в МЛС отложен

Домашний матч «Интер Майами» с ФК «Шарлотт», который должен был стать первым в МЛС для нападающего «цапель» Лионеля Месси, перенесён с 20 августа на более поздний срок, сообщает ESPN. Новая дата игры будет объявлена позже.

Эти же команды встретятся между собой в Форт-Лодердейле 11 августа в четвертьфинале Кубка Лиг. Таким образом, один из клубов выйдет в полуфинал, а значит и гарантированно попадёт либо в финал этого турнира, либо в матч за третье место, которые запланированы на 19 августа. Соответственно или «Интер Майами» или «Шарлотт» точно не сможет сыграть в МЛС на следующий день, что и послужило причиной переноса. Билеты, первоначально купленные на игру лиги 20 августа, будут действительны и на новую дату.

Теперь дебют Месси в МЛС вероятно состоится 26 августа в гостевом матче «Интер Майами» с «Нью-Йорк Ред Буллз». При этом 23 августа «цапли» сыграют на чужом поле с «Цинциннати» в рамках Открытого кубка США.