Агент Камоцци не согласился с выбором лучших игроков прошлого сезона от РФС
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, раскритиковал список 33 лучших футболистов чемпионата России сезона-2022/23 по версии Российского футбольного союза (РФС). Его слова передает "Спорт-Экспресс".
"Это cтранное решение, поcтавить Клаудиньо выше Промеcа. Но, видимо, результаты команды в конечном итоге имели значение при cоcтавлении данного рейтинга. У Промеcа был отличный cезон по cравнению c Клаудиньо", — сказал Камоцци.
Бывший форвард петербургского "Зенита" Малком и наставник сине-бело-голубых Сергей Семак признаны лучшими футболистом и тренером прошлого сезона в РПЛ. "Зенит" также признан лучшей командой минувшего сезона. Лучшим молодым игроком назвали 18-летнего атакующего полузащитника московского "Локомотива" Сергея Пиняева.
По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) первое место занял "Зенит", второе — ЦСКА, третье — "Спартак". Обладателями Кубка страны стали футболисты армейского клуба.