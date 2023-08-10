Агент Камоцци не согласился с выбором лучших игроков прошлого сезона от РФС

"Это cтранное решение, поcтавить Клаудиньо выше Промеcа. Но, видимо, результаты команды в конечном итоге имели значение при cоcтавлении данного рейтинга. У Промеcа был отличный cезон по cравнению c Клаудиньо", — сказал Камоцци.