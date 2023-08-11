Футболист «Оренбурга» рассказал, почему предпочел играть за сборную Белоруссии

— Сергей Фурсенко, когда я был в системе «Зенита», подходил ко мне и спрашивал, хочу ли я поехать в сборную Белоруссии. Я ответил: «Пока что нет». Вот и все.



Тогда меня вызывали еще в сборную России юношескую. То есть я ставил приоритетом Россию. Можно сказать, что более сильную сборную. У меня была даже мечта играть за национальную команду. Но… как то не все гладко вышло.



У меня больше шансов играть за сборную Белоруссии, чем за Россию. И отчасти из за бана, из за турниров… Белоруссия тоже моя страна. Я горд выступать за сборную. Я раньше, может, этого не понимал, — сказал Капленко в эфире программы «РецепТура» на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР.