Футболист ЦСКА Гайч заявил, что счастлив остаться играть в России

"Мне очень нравится Россия, я счастлив, что здесь остался, - сказал Гайч. - У нас прекрасный клуб, команда, здесь очень хорошие люди, все по-доброму ко мне относятся. Мне очень нравится Москва, и моя семья имела возможность посмотреть город. Все остались в восторге".