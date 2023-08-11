Семак назвал важную проблему «Зенита» на старте сезона

«Насколько сложная задача для нашего тренерского штаба всячески варьировать состав? Проблем всегда хватает. Сейчас они одни, в другое время — другие. Мы отталкиваемся от того, что есть на данный момент, от тех вводных, что мы имеем. У нас есть определённые вопросы, связанные с качеством в завершении. Вроде бы подходов много, но качества немного не хватает. Работаем, будем исходить из этой ситуации, будем думать, как играть так, чтобы и игра хорошая была, и очки, безусловно, нам тоже нужны.



Насколько актуален набор формы Марио и Коваленко в условиях дисквалификаций и травм? Конечно, нам важны не только Марио и Коваленко, которые уже присоединились к команде, но пропустили достаточно большой период подготовки. Это же касается и Вендела. Проблем достаточно — группа игроков поменялась, те, которые пришли, ещё не в оптимальных кондициях. Вопросы есть, но мы работаем», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».