Экс-игрок «Динамо» критически высказался о бразильцах в «Зените»

«Очень сложно сохранять лидерство на протяжении долгого времени. Бывает же, что приходит какой-то момент, когда команда может и оступаться. Но я думаю, что в случае с «Зенитом» это временное явление.



Многие говорят, и я согласен: нужно, чтобы в командах играло большее число российских футболистов. Все равно мы не участвуем ни в каких международных соревнованиях. Так пусть наши футболисты играют. Привозить бразильцев, других легионеров и платить им миллионы бессмысленно», — сказал Байдачный.