Нападающий ЦСКА Гайч: очень нравится Россия, счастлив остаться в РПЛ

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч заявил, что ему очень нравится Россия и он счастлив выступать в РПЛ. Также аргентинец отметил, что его семья осталась в восторге посде приезда в Москву.

«Мне очень нравится Россия, я счастлив, что остался здесь. ЦСКА — прекрасный клуб, команда, здесь очень хорошие люди, все по-доброму ко мне относятся. Мне очень нравится Москва, а моя семья уже имела возможность посмотреть этот город. Они остались в восторге», — цитирует Гайча ТАСС.

Адольфо Гайч перешёл в ЦСКА в августе 2020 года. Армейцы заплатили за него «Сан-Лоренсо» € 8,5 млн. За это время на его счету всего 33 матчей за ЦСКА во всех официальных турнирах и лишь три забитых мяча. Контракт Гайча с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается Transfermarkt в € 1,8 млн.