Капитан «Динамо» высказался об уходе Норманна из клуба

«О ситуации с Норманном мы узнали от клуба. До этого в команде ничего не знали. Мы можем пожелать ему только всего самого лучшего в новом клубе», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой .

Напомним, вчера стало известно, что 27-летний норвежский полузащитник направил в «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны. Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в московском клубе с его позицией не согласны и что футболисту предстоит доказывать свою правоту через суд.