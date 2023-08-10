Норвежский игрок «Динамо» уехал из России из-за атаки беспилотников в Москва-Сити
Норвежский футболист московского «Динамо» Матиас Норманн покинул Россию из-за атаки украинских беспилотников в Москва-Сити. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генеральный директор клуба Павел Пивоваров.
Права на полузащитника принадлежат футбольному клубу «Ростов». «Динамо» арендовало Норманна в сентябре прошлого года — он сыграл за команду 17 матчей.
«Норман направил в "Ростов" и "Динамо" уведомление о расторжении договора в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны. Ссылаясь на эти обстоятельства, он уехал из страны», — заявил Пивоваров.
Гендиректор «Динамо» подчеркнул, что ни они, ни «Ростов» не согласны с решением Норманна. Футбольные клубы готовятся подавать иск в арбитражный суд. Пивоваров отметил, что футболист жил неподалеку от места падения беспилотника. Клуб предлагал ему изменить место жительства, от чего норвежец отказался.
Контракт норвежского спортсмена скоро заканчивался. Несмотря на это, клубы все равно будут отстаивать свои права, сказал Пивоваров.