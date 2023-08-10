Норвежский игрок «Динамо» уехал из России из-за атаки беспилотников в Москва-Сити

Норвежский футболист московского «Динамо» Матиас Норманн покинул Россию из-за атаки украинских беспилотников в Москва-Сити. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

Права на полузащитника принадлежат футбольному клубу «Ростов». «Динамо» арендовало Норманна в сентябре прошлого года — он сыграл за команду 17 матчей.

«Норман направил в "Ростов" и "Динамо" уведомление о расторжении договора в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны. Ссылаясь на эти обстоятельства, он уехал из страны», — заявил Пивоваров.

Гендиректор «Динамо» подчеркнул, что ни они, ни «Ростов» не согласны с решением Норманна. Футбольные клубы готовятся подавать иск в арбитражный суд. Пивоваров отметил, что футболист жил неподалеку от места падения беспилотника. Клуб предлагал ему изменить место жительства, от чего норвежец отказался.