Тренер Божович признался, что мог в свое время возглавить «Спартак»

«Это было после «Ростова», где-то в 2015 году. Не знаю, почему не договорились. Две делегации от клуба, разные люди, со мной общались и разное предлагали. Когда-нибудь об этом в книге напишу.



Жалею ли я, что не возглавил «Спартак»? Конечно! Это лучший клуб страны. «Зенит» может делать что угодно, но болельщиков красно-белых больше, это народная команда», — цитирует Божовича «Спорт-Экспресс».