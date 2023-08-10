Тренер Божович признался, что мог в свое время возглавить «Спартак»

Божович: «Спартак» звал меня в 2015 году, я жалею, что не возглавил лучший клуб страны
Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович признался, что мог в своё время возглавить «Спартак».
«Это было после «Ростова», где-то в 2015 году. Не знаю, почему не договорились. Две делегации от клуба, разные люди, со мной общались и разное предлагали. Когда-нибудь об этом в книге напишу.
Жалею ли я, что не возглавил «Спартак»? Конечно! Это лучший клуб страны. «Зенит» может делать что угодно, но болельщиков красно-белых больше, это народная команда», — цитирует Божовича «Спорт-Экспресс».
Напомним, в России черногорский специалист тренировал «Амкар», «Москву», «Локомотив», «Динамо», «Крылья Советов», тульский «Арсенал». В 2014 году Божович выиграл с «Ростовом» Кубок страны. В 2016 году «Граф» завоевал чемпионский титул в Сербии вместе с «Црвеной Звездой».