Игрок «Краснодара» Боржес: не думал, что матч со «Спартаком» будет последним в карьере

«Сейчас я начал сезон после травмы. Не играл три месяца. Адаптироваться правда очень тяжело. Но сейчас я в отличном состоянии, чтобы играть. После очного матча со «Спартаком» я пытался найти Джикию, но, возможно, он ушёл в раздевалку, не видел его. Джикия не писал мне после этой ситуации весной. Думаю, когда мы с ним встретимся и поговорим, он извинится. Я не думал, что матч со «Спартаком» будет последним в карьере», — сказал Боржес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.