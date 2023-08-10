Тренер "Динамо" сообщил, что покинувший Россию Норманн не отвечал на звонки

«Как отреагировал? Нормально, он сам отвечает за свою жизнь. Матиас принял такое решение — окей, я нормально к этому отношусь. Это его решение, его жизнь.



Я пытался дозвониться до него один раз, потому что началась тренировка, а его не было. Но он не ответил на звонок, потом уже мне сообщили о его решении уехать. В общем, это его жизнь, я ничего плохого ему не желаю. Он выбрал свой путь», — сказал Личка.