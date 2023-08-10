Тренер "Динамо" сообщил, что покинувший Россию Норманн не отвечал на звонки
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка признался, что несколько раз звонил полузащитнику команды Матиасу Норманну перед тем, как узнал о его самовольном отъезде из России. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».
«Как отреагировал? Нормально, он сам отвечает за свою жизнь. Матиас принял такое решение — окей, я нормально к этому отношусь. Это его решение, его жизнь.
Я пытался дозвониться до него один раз, потому что началась тренировка, а его не было. Но он не ответил на звонок, потом уже мне сообщили о его решении уехать. В общем, это его жизнь, я ничего плохого ему не желаю. Он выбрал свой путь», — сказал Личка.
После матча с «Краснодаром» (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил журналистам, что Матиас Норманн покинул Россию из-за попадания дронов в «Москва-Сити».
Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды.