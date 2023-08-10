Нападающий «Краснодара» высказался о поражении от «Динамо» в матче Кубка России

«Я правда не знаю, что случилось на последних минутах с «Динамо», но думаю, что это была индивидуальная ошибка. Нам надо работать над этим. Но уже надо думать о следующей игре», — сказал Олусегун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.