Капитан «Локомотива» впервые стал отцом

Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Баринов впервые стал отцом. О пополнении в своих социальных сетях сообщила жена футболиста Кристина. Она опубликовала фото, на котором игрок держит новорожденного малыша.

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«С днем рождения, сынок. 9.08.2023», — написала девушка.

Соцсети

Кристина и Дмитрий поженились в мае 2023 года во время паузы между матчами Российской премьер-лиги (РПЛ).

Баринов является воспитанником академии «Локомотива». Он выступает за московский клуб с 2015 года и провел за него 144 матча. В сезоне-2017/18 в составе железнодорожников он стал чемпионом России, а также трижды побеждал с командой в розыгрыше Кубка России.

В текущем сезоне РПЛ Баринов принял участие в во всех трех играх. «Локомотив» набрал четыре очка. 12 августа железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов».