Игрок "Зенита" рассказал о неприятных чувствах после прихода Фернандеса

«Не могу сказать, что обидно, но неприятно. Но это футбол. Я уважаю решение клуба. Но вместе с этим считаю, что я принял правильное решение перейти в «Оренбург».



Что касается Фернандеса, не могу чего то о нем сказать, он сейчас набирает форму. Пусть все решает главный тренер. Но скажу за себя — я никому никогда не уступал. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Адамов.