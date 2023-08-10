Игрок «Зенита» Андрей Мостовой выбыл из-за травмы на четыре недели

25-летний Мостовой в нынешнем сезоне успел сыграть за «Зенит» пять матчей во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями. Из-за фола полузащитника на последних минутах в своей штрафной площади «Зенит» упустил победу в игре 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1), который реализовал пенальти.