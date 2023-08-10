Хабиб Нурмагомедов назвал лучший матч в истории футбола

«Это было как воплощение детской мечты. Я смотрел финал чемпионата мира 1998 года, это был [матч] Франция — Бразилия. Я ждал, что Роналдо будет сверкать. Я был мальчишкой, мне было 10 лет. Прошло 24 года, и я попал на финал чемпионата мира.



Да, я был на финале в России, но там была полная доминация. Французы были на голову выше. Очень интересно было, красиво, но финал в 2022 году на катарском чемпионате мира показал, что именно для меня этот матч был лучшим за всю историю. И в моей жизни это тоже эмоционально лучший матч, который я смотрел. В моей практике он остаётся лучшим матчем.



Интриги, интриги, и счастливый конец. У него [Месси] получилось как в индийских фильмах или турецких сериалах», — приводит слова Нурмагомедова Gorilla Fighting.