Дзаньоло и «Галатасараю» не понравилось предложение «Астон Виллы»

Стало известно, на каких условиях английская «Астон Вилла» хотела бы осуществить трансфер полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло. Об этом сообщает журналист Якуп Чинар в своём «твиттере».

По информации источника, бирмингемский клуб хотел бы взять Дзаньоло в аренду на один сезон за € 3 млн, а также прописать в соглашении возможность выкупа за € 27 млн.

Отмечается, что ни «Галатасарай», ни Дзаньоло это предложение не впечатлило.

Ранее стало известно, что санкт-петербургский «Зенит», который также претендует на Дзаньоло, готов заплатить за полузащитника сумму отступных в размере € 35 млн, а самому полузащитнику дать контракт с зарплатой € 9 млн за сезон.