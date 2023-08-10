В «Оренбурге» заявили о желании арендовать Гайча у ЦСКА

«Мы работаем в направлении трансферов, будет как минимум еще один переход в нашу команду. Что касается Адольфо Гайча, то его аренда в «Оренбург» также возможна, он находится в нашем списке, идет рабочий процесс, пытаемся договориться с агентом футболиста и ЦСКА. В целом, аргентинский нападающий один из трех наших вариантов. Пока разглашать другие имена не буду, обо всем скоро обязательно узнаете», — приводит слова Дмитрия Андреева Sport24.