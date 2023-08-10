Спортменеджер сравнил ситуацию Захаряна и Кварацхелии

«Вся эта ситуация с трансферными слухами не может не влиять на молодого игрока, но тоже заставляет задуматься о психологической устойчивости. Ему тяжело после срыва трансфера в «Челси», тяжело выйти на свой уровень.



Можно сравнить ситуацию с Кварацхелия. Он тоже попал в психологическую яму после несостоявшегося трансфера в Европу, но в итоге оказавшись в «Наполи», продемонстрировал высочайший уровень», — сказал Тильман.