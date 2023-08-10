Вратарь «Реала» выбыл из-за разрыва крестообразной связки

Голкипер испанского «Реала» Тибо Куртуа пропустит старт нового сезона из-за серьёзной травмы колена. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
У 31-летнего вратаря сборной Бельгии выявлен разрыв передней крестообразной связки левого колена. На этой неделе бельгийца прооперируют.
По имеющейся информации, Куртуа получил повреждение в четверг на тренировке испанской команды.
Куртуа защищает цвета «Реала» с 2018 года, а ранее играл за «Челси», «Атлетико» и «Генк», воспитанником которого является. В сборную Бельгии голкипер вызывается с 2011 года. С национальной командой занял третье место на чемпионате мира – 2018.
Сезон испанской Ла Лиги-2023/2024 стартует 12 августа 2023 года и продлится до 26 мая 2024 года.