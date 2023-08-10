Вратарь «Реала» выбыл из-за разрыва крестообразной связки

Куртуа защищает цвета «Реала» с 2018 года, а ранее играл за «Челси», «Атлетико» и «Генк», воспитанником которого является. В сборную Бельгии голкипер вызывается с 2011 года. С национальной командой занял третье место на чемпионате мира – 2018.