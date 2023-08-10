Тренер сборной Норвегии: Норманн может вернуться в команду после ухода из РПЛ
Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал возможное возвращение в национальную команду полузащитника Матиаса Норманна, который расторг соглашения с «Динамо» и «Ростовом».
«В жизни всегда есть место для прощения. Мы хотели с ним связаться в среду и четверг, но не получилось. Мы также пытались поговорить с отцом футболиста, но он игнорировал звонки.
У Норманна не было пожизненного запрета на матчи в сборной. Будет странно, если мы не станем рассматривать его кандидатуру. Я не могу один принимать решения, но в жизни всегда есть место для прощения», — цитирует Сольбаккена Nettavisen.
27-летний норвежский опорный хавбек Матиас Норманн в одностороннем порядке разорвал соглашения с российскими клубами — московским «Динамо», где он находится в аренде до начала сентября 2023 года, и «Ростовом», которому принадлежал его трансфер.