Экс‑советник Федуна высказался о перспективах Чалова в Европе

«Чалов способен заиграть и проявить себя в Европе» — экс‑советник Федуна
Франко Камоцци, экс советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что нападающий ЦСКА Федор Чалов способен заиграть в топовом европейском чемпионате.
25 летний форвард на данный момент лидирует в гонке бомбардиров РПЛ 2023/24 с 4 голами.
— Я уверен, что Федор Чалов способен заиграть и проявить себя в Европе. Он — отличный нападающий. У него есть все качества, чтобы преуспеть в европейском футболе, — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
В сезоне 2022/23 Российской Премьер Лиги Чалов провел за ЦСКА 30 матчей, забил 19 мячей и отдал 5 результативных передач.