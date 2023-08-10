Украинец Лунин может стать основным вратарем «Реала»

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может стать первым номером команды после травмы основного голкипера мадридцев Тибо Куртуа.

Сегодня, 10 августа, «Реал» на своем официальном сайте сообщил, что Куртуа получил тяжелую травму – вратарь порвал переднюю крестообразную связку колена во время тренировки. Голкиперу потребуется срочное хирургическое вмешательство. Сколько пропустит Куртуа из-за травмы – неизвестно.

В прошлом сезоне именно 32-летний Куртуа был основным вратарем «Реала». Бельгиец провел 49 матчей, пропустил 49 голов и 17 раз сыграл на ноль.

Вторым голкипером мадридцев был именно 24-летний Лунин, который в прошлом году уже подменял Куртуа, когда у бельгийского вратаря была чуть менее серьезная травма. Лунин провел 12 матчей, пропустил 13 голов и 4 раза сыграл на ноль.