Экс-игрок «Динамо» высказался о сбежавшем из РФ Норманне

«Меня удивляет ситуация с Норманном. Клубы столько делают для футболистов, а они так себя ведут. Можно было договориться по-хорошему. Дрон — это просто предлог, чтобы уехать из России. Но каждый человек выбирает для себя лучшее и беспокоится о своей безопасности — это тоже нельзя исключать. Но это как минимум странное поведение футболиста», — сказал Гранат .