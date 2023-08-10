Экс-игрок «Динамо» высказался о сбежавшем из РФ Норманне

Экс-игрок "Динамо" Гранат назвал попадание дронов в "Москва-Сити" предлогом для отъезда Норманна из РФ
Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат с удивлением отреагировал на решение Матиаса Норманна покинуть московский клуб. Слова Граната передает «Чемпионат».
После матча с «Краснодаром» (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил журналистам, что Матиас Норманн покинул Россию из-за попадания дронов в «Москва-Сити».
«Меня удивляет ситуация с Норманном. Клубы столько делают для футболистов, а они так себя ведут. Можно было договориться по-хорошему. Дрон — это просто предлог, чтобы уехать из России. Но каждый человек выбирает для себя лучшее и беспокоится о своей безопасности — это тоже нельзя исключать. Но это как минимум странное поведение футболиста», — сказал Гранат .
Норманн стал игроком «Ростова» в январе 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду «Норвич Сити». У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком «Динамо» на правах аренды.