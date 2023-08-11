В Италии заявили, что наличие Кокорина в «Фиорентине» вызывает недоумение

«В «Фиорентине» очень серьезная конкуренция в атакующей линии. Если вы посмотрите на состав, то сразу несколько классных нападающих рискуют быть только запасными в новом сезоне. Кокорин? Его наличие в составе вызывает недоумение. Вряд ли он будет играть», — сказал Франки.